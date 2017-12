Caiado garante R$ 1 milhão para IF Goiano de Morrinhos

Welcome! Log into your account

Caiado agradeceu a menção e lembrou que assumiu esse ano a mediação de uma série de demandas dos municípios goianos junto ao MEC conseguindo priorizar emendas e recursos ao estado. “Estamos conseguindo trazer recursos e novos projetos para a educação do interior de Goiás que foi abandonada pelo governo estadual. Nosso diferencial é o trabalho e a disposição de levar a sério o problema de nossas cidades, em vez de fazer política com dinheiro público”, comparou.

Após articulação feita pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas-GO), o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), campus de Morrinhos, vai receber o repasse de R$ 1 milhão do Ministério da Educação nesse final de ano.

