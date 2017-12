Governo de Goiás investe valor recorde de R$ 62,4 milhões em cultura em 2017

O setor cultural de Goiás recebeu investimento recorde do Governo de Goiás em 2017. As diferentes fontes de financiamento da produção artística do Estado implantadas pelo governador Marconi Perillo garantiram aporte de R$ 62,4 milhões no setor. Os recursos beneficiaram diretamente 479 projetos, mostra balanço da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte.

Os R$ 62,4 milhões foram destinados a fundos, leis de incentivo, programas, festivais e formação artística, o maior montante já disponibilizado para a área. “Sempre valorizei e amei a cultura. É um compromisso sagrado que eu tenho”, afirma Marconi. A maior parte dos investimentos é aportada pelos dois principais programas de fomento à Cultura em Goiás: o Fundo de Arte e Cultura (FAC) e o Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Lei Goyazes).

Somete o FAC e a Goyazes, juntos, destinaram R$ 45 milhões para projetos culturais. Neste ano, Marconi anunciou o aporte de mais R$ 3 milhões para a Lei Goyazes. Dessa forma, os recursos para financiamento dos 50 projetos contemplados saltaram de R$ 6 para R$ 9 milhões. Com relação ao FAC, os projetos financiados são selecionados via edital público. Eles receberam aporte de R$ 36 milhões.

A 19ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2017) recebeu investimentos de R$ 3 milhões. A mostra exibiu 25 filmes ambientais. O Fica é considerado o maior festival de cinema ambiental da América Latina, Neste ano, distribuiu R$ 280 mil em prêmios. Integram o Fica, também, oficinas de arte, simpósios, feiras e palestras sobre cinema e preservação do meio ambiente.

O Canto da Primavera recebeu aporte de R$ 1,9 milhão. A edição deste ano homenageia os 290 anos da cidade de Pirenópolis. São 30 atrações goianas, dentre elas, quatro de Pirenópolis; oito atrações nacionais e 12 oficinas. O festival vai até o dia 8 de outubro. Os shows serão no Cavalhódromo de Pirenópolis e no Cine Pireneus. A programação completa pode ser acessada no site da Seduce.

Uma das maiores responsáveis pela projeção de Goiás no cenário nacional e internacional no setor da Cultura, a Orquestra Filarmônica de Goiás recebeu, neste ano, R$ 2 milhões. O Itego em Artes Basileu França, responsável pela formação de 4,8 mil alunos em música, dança, artes visuais, cênicas e circo, aportou R$ 8 milhões.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, por sua vez, recebeu R$ 1 milhão via Bolsa Orquestra. O Itego Labib Faiad, sediado em Catalão, segue o mesmo padrão do Basileu França, e obteve R$ 1,5 milhão em investimento.

Demais ações do Governo de Goiás na área da Cultura:

► Circuito Cultural Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica)

Sob a coordenação da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico (SPHA), o projeto abrange restauro, requalificação e a musealização dos seis edifícios que integram a Praça. Todos terão novo uso, priorizando a função cultural. Serão criados espaços modernos e interativos, museus, bibliotecas, arquivo histórico, centro de pesquisa e estudo, galerias de arte, cinemas, oficinas de teatro, música, entre outros. O projeto de grande valor arquitetônico e urbanístico está em fase de aprovação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e de definição de orçamento para a licitação das obras. O circuito está orçado em R$ 75 milhões, metade patrocinado pelo PAC Cidades Históricas e metade em projetos via Lei Rouanet.

► Cine Teatro São Joaquim

Casa e berço de inúmeras manifestações artísticas na cidade de Goiás (GO), passando do teatro à dança, da música ao cinema, o Cine Teatro São Joaquim reabriu suas portas no dia 2 de junho para voltar a receber a maior riqueza de seus moradores: a cultura.

O restauro do Teatro foi uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal. O prédio é de propriedade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e a obra, de responsabilidade da Prefeitura. Os recursos foram federais, oriundos do PAC Cidades Históricas. Ao todo, foram investidos R$ 10,09 milhões. A equipe da Seduce acompanhou, junto com o Iphan, todo o processo do restauro, do planejamento a conclusão da obra.

A requalificação atendeu às condições de acessibilidade universal e reequipou o Cine Teatro com novos sistemas de cênica, luminotécnica, acústica, projeção, refrigeração, prevenção de incêndio, subestação de energia e gerador, além de ampliação do backstage, área técnica, camarins e administração. Outro destaque da intervenção é a incorporação de um painel artístico ao foyer, com autoria do artista plástico e intelectual goiano Elder Rocha Lima, retratando a Serra Dourada.

A expectativa é de que o Cine Teatro São Joaquim se consolide agora como o principal equipamento cultural do interior do Estado de Goiás, dinamizando a vida cultural da cidade e atraindo desenvolvimento econômico e social.

► Centros Culturais

O Governo do Estado vai construir novos centros culturais em 10 cidades goianas: sete na região do entorno de Brasília, duas na Região Metropolitana de Goiânia (Senador Canedo e Goianira) e um na cidade de Posse, no Nordeste Goiano. O recurso, da ordem de R$ 90 milhões, já está assegurado. A Seduce já fez contato com as prefeituras, uma vez que a contrapartida das cidades é disponibilizar o terreno para a obra.

Os projetos dos Centros Culturais serão licitados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, contratado pela Seduce. Serão licitados quatro modelos e as prefeituras escolherão o mais apropriado à sua região.

Espaços da Seduce que movimentam a agenda cultural de Goiânia e oferecem formação artística:

► Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

► Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter

► Cine Cultura

► Teatro Goiânia

► Martim Cererê

► Vila Cultural

► Museu Zoroastro Artiaga

► Museu da Imagem e do Som

► Museu de Arte Contemporânea (MAC)

► Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo