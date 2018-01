O governador Marconi Perillo, acompanhado da primeira-dama Valéria Perillo, despediu-se de 2017 assistindo a dois eventos: uma missa concelebrada pelo bispo Dom Washington Cruz, na Catedral Metropolitana, e shows no estacionamento do Estádio Serra Dourada, local que serviu de palco para as comemorações da virada do ano novo patrocinadas pelos Governo de Goiás.

“Valéria e eu tivemos a oportunidade de participar de uma santa missa para agradecermos a Deus o ano que está terminando e, principalmente, pela oportunidade que tivemos de trabalhar muito pelos goianos”, comentou ao fim da cerimônia.

“Pedimos também a Deus que abençoe este ano novo, que Ele proteja as nossas famílias, levando a todos os lares paz, sabedoria, muita saúde e prosperidade. Agradecemos a todos os que nos ajudaram a levar benefícios à população goiana”, salientou Marconi.

Faltavam poucos minutos para a meia noite quando o governador e a primeira-dama chegaram ao estacionamento do Estádio Serra Dourada. Eufóricos, depois da apresentação da consagrada dupla Chitãozinho e Xororó, os mais de doze mil presentes aguardavam a contagem regressiva para 2018 e o show da banda de forró Fala Mansa.

Marconi e Valéria ocuparam o camarote ao lado do palco, onde também já se encontrava o vice-governador José Eliton e esposa Fabrina Müller. Recebido com carinho pelo público, o governador se disse feliz por, mais uma vez, poder ter proporcionado este momento de congraçamento das famílias em uma data tão emblemática como o último dia do ano.

“Estamos felizes em ver tanta gente reunida para comemorar a chegada de um novo ano. O Governo de Goiás fez isso todos os anos. É uma alegria proporcionar este momento de paz, de alegria e de união das famílias goianas”, comentou.

Otimista com o futuro de Goiás e do Brasil, Marconi disse que o momento era de comemoração: “Estamos comemorando hoje um ano que foi difícil, mas que significou também o início do fim da crise econômica do País”.

O Estado de Goiás, na sua avaliação, acompanhou este ritmo de recuperação e investimentos. Segundo Marconi, “é visível a retomada do crescimento com muitos investimentos, muitas obras e muitos benefícios realizados pelo governo em favor de Goiás”.

“Estou otimista que 2018 seja melhor. Para este ano que começa, o povo goiano deve esperar de nós muito trabalho, muitas obras, muitas realizações, desenvolvimento e empregos. Que tenhamos um 2018 de muito trabalho mas também de grandes realizações e vitórias”, finalizou.