Educação amplia número de vagas em 2018

Na manhã desta terça-feira, 2, o secretário de Educação e Esporte de Goiânia, professor Marcelo Costa, concedeu entrevista coletiva na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) para falar sobre a abertura dos períodos de matrículas dos alunos novatos da rede e também da ampliação de vagas para o ano de 2018.

As matrículas dos alunos novatos nas escolas têm início nesta quarta-feira, 3, a partir das 8h. Já nos Cmei/CEI, as matrículas começam no dia 9, terça-feira, também a partir das 8h. A inscrição deve ser feita por meio do site da SME ou Portal da Prefeitura de Goiânia e posteriormente confirmada pessoalmente na instituição de ensino, levando a documentação exigida: certidão de nascimento do aluno, identidade do aluno ou responsável, CPF do aluno ou responsável, cartão de vacinação do aluno, comprovante de endereço (com CEP) e declaração de transferência, caso necessário.

Na entrevista coletiva, Marcelo Costa ressaltou o quantitativo de vagas oferecidas em 2018 na rede municipal: 11 mil para o ensino fundamental e 8,6 mil para a educação básica. No ano, a educação municipal terá capacidade para atender 117 mil educandos nos dois níveis de ensino.

“Amanhã começamos as matrículas dos alunos novatos do ensino fundamental. Uma cidade grande como Goiânia sempre terá uma população que cresce, temos sempre que planejar com antecedência. Para esse ano, estamos lançando as vagas que acreditamos que supram a demanda. Se houver necessidade de mais vagas, temos mais duas inaugurações esse mês e outras mais durante o ano”, destacou o secretário.

Neste ano, o sistema de matrículas online foi reformulado e feito diretamente pelo departamento tecnológico da prefeitura para atender a população, com isso, o processo ganha mais celeridade. Além do mais, a SME deixa a disposição uma central para que os pais e responsáveis possam tirar dúvidas acerca das inscrições. O número é 3524-7310.