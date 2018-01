Segundo levantamento do site G1, Governo Marconi já cumpriu 82% do que prometeu

Entre promessas cumpridas integralmente e em parte nos últimos três anos, segundo levantamento do site G1, o governador Marconi Perillo atinge o índice de 82%, o que também o coloca no topo do ranking nacional entre governadores. Em 2014, na campanha, Marconi registrou 44 compromissos com a população goiana. Desses, 26 já foram integralmente cumpridos e 10 estão cumpridos em parte. Apenas oito ainda não foram resgatados.

De acordo com o governador Marconi, esses oito já estão bem encaminhados e deverão receber uma atenção especial neste último ano de governo, para que no fechamento deste ano não reste uma promessa sequer descumprida. Diz que as listadas como ainda não cumpridas estão recebendo um reforço de atenção, dentre elas a questão da diminuição do déficit habitacional, que deve ter um impulso agora com o programa Goiás na Frente.

Isso também se dá nas questões do Centro de Apoio ao Deficiente, na implantação de um centro da pessoa idosa e na operacionalização de um centro de referência para o paradesporto. Na área da cultura, garante retornar e ampliar o projeto Gira Arte Goiás.

Ao analisar os dados, o governador Marconi disse que a liderança é fruto do empenho que sempre teve em todas as suas quatro gestões para o cumprimento do que foi pactuado com a população que o elegeu. Acredita que, até o final do mandato, em 31 de dezembro deste ano, quando o site fará o levantamento definitivo, todos compromissos firmados por ele e pelo vice-governador José Eliton, que assumira a partir de abril, serão totalmente cumpridos.

Nas justificativas das áreas que ainda não cumpriram o prometido está a garantir de que para reduzir o número de acidentes no Estado deve fortalecer os programas Balada Responsável e Observatório da Mobilidade e Saúde Humana. Sobre ampliar a produção da bovinocultura de corte e de leite, a justificativa é a de que o aumento ocorrerá com políticas públicas de incentivo ao aumento da produtividade animal, com a recuperação de pastagens, pastejo rotacionado e outras boas técnicas de manejo.

O levantamento do G1 é feito anualmente e aponta tudo o que foi prometido durante a campanha, o que vem sendo cumprido, o que está cumprido em parte e o que ainda não foi realizado. No primeiro ano, Marconi tinha realizado 12 metas, no segundo ano este número passou para 19 e agora fecha o terceiro ano com 26 promessas cumpridas, o que dá um total de 59,1% dos 44 compromissos feitos. Ao final do mandato o site fará uma nova atualização, desta vez definitiva do que foi compromissado para os quatro anos.