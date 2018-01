NOTA – GOVERNO DE GOIÁS – Tentativa de invasão no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

O Governo de Goiás confirma que, no início da noite desta quinta-feira (04/01), houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

O serviço de inteligência policial da SSP já monitorava a ação dos presos e a tentativa de rebelião foi rapidamente controlada.

Não houve mortes nem feridos. Uma fuga foi registrada.

Houve tentativa de explosão de uma granada e troca de tiros, mas as forças policiais agiram de forma enérgica para conter a situação.

Vale lembrar que uma vistoria foi realizada na unidade na quarta-feira (03/01).

A Polícia Civil já está com as investigações em estágio avançado na apuração dos fatos que ocasionam tumultos no presídio nos últimos dias.

O Governo de Goiás destaca a eficiência do serviço de Inteligência, bem como a ação das forças policiais que conseguiram acabar com o tumulto rapidamente.

