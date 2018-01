Questão de segurança pública é tema prioritário para debate no ministério da Justiça

O governador Marconi Perillo disse nesta quarta-feira, 03, que está propondo um debate um nacional com o Ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre Segurança e o sistema de execução penal. “No dia e hora que ele desejar. Vou provar de onde parte o desleixo”, afirmou, acrescentando que o governo do Estado investiu R$ 3 bilhões na área em 2017, enquanto a União repassou a Goiás apenas R$ 30 milhões. “É muito pouco, representa apenas 1% de todo o nosso investimento”, observou.

Para ele, o maior problema no sistema prisional, disparado, são os crimes resultantes do tráfico e contrabando de armas. “E estes são de responsabilidade Federal, mas quem arca com o ônus são os governos estaduais”, afirmou, acrescentando que Goiás fez um grande trabalho com a criação dos Comandos Operacionais de Divisa, que estão espalhados por todas as divisas goianas e nos últimos três anos apreendeu mais de 60 toneladas em drogas.

Essa argumentação do governador se sustenta nas estatísticas nacionalmente divulgadas e conhecidas de que 80% dos crimes cometidos hoje em todo o Brasil têm origem no tráfico de drogas e que é ele também o responsável pela formação dos grupos organizados de bandidos, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho.

CUSTEIO E INVESTIMENTOS NO SISTEMA PRISIONAL GOIANO

2014: R$ 312.664.441,31

2015: R$ 338.766.814,51

2016: R$ 391.251.063,91

2017: R$ 501.054.365,72

Dados:

Em 2017, o número de servidores efetivos (Agentes Prisionais) aumentou 103% passando de 771 para 1577 ASP’s.

De 2014 a 2017, aumentou 60,25% a destinação de recursos para o custeio e investimentos no sistema prisional.