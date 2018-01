Segundo a prefeitura, trânsito na Marginal Botafogo está normalizado

Welcome! Log into your account

As obras, previstas para durar até o final de semana, foram aceleradas pela Seinfra, para proporcionar maior comodidade aos usuários da via expressa.

Os trechos danificados pelas fortes chuvas do mês passado ficavam entre a Rua 67-A e Avenida Araguaia. Tão logo houve a interdição da via expressa, a Seinfra iniciou as obras de recuperação dos locais.

: Trying to get property of non-object inon line