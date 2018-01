Marconi: “Governo de Goiás inicia hoje um nova gestão no sistema prisional”

Nas redes sociais, o governador Marconi comentou na tarde desta sexta-feira a posse do coronel Edson Costa como novo diretor-geral de Administração Penitenciária. Marconi afirmou que o objetivo é dar mais agilidade nas operações que envolvem as unidades prisionais em Goiás.

No texto, o governador reforça que em 2018 o Governo de Goiás vai inaugurar cinco novos presídios e a partir de agora um novo sistema organizacional será adotado.