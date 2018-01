Alunos novatos que perderam prazo de solicitação de vagas terão nova chance a partir do dia 19

Tuitar no Twitter

Estudantes novatos que perderam o prazo de solicitação de vagas na rede pública estadual deverão procurar diretamente a escola de seu interesse, a partir do dia 19 de janeiro, para saber sobre a disponibilidade de vagas na instituição de ensino.

Para agilizar o processo, caso a unidade educacional tenha a vaga, é necessário levar Registro de Nascimento, comprovante de endereço atualizado, CPF do aluno ou responsável por ele, Histórico Escolar e informar a série e turnos pretendidos.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), o período de solicitação de vagas para os alunos novatos teve início no dia 27 de novembro e foi encerrado no dia 29 de dezembro de 2017.

Márcia Carvalho, gerente de Avaliação da Rede Escolar, informa que atualmente a Seduce está promovendo a alocação dos estudantes que solicitaram suas vagas pela internet. O processo se estenderá até o próximo dia 15 de janeiro. Entre os dias 15 e 19 deste mês será realizada a confirmação e efetivação das matrículas.

Para confirmar o interesse pela vaga, o aluno que já solicitou deve entrar no site www.matricula.go.gov.br, digitar o número de sua matrícula, quando será informado para qual das três opções de escola sua vaga foi disponibilizada. Com esse dado em mãos, o estudante deve procurar a instituição de ensino com os documentos pessoais e efetivar sua matrícula.

Para garantir maior agilidade e comodidade para pais, estudantes ou responsáveis, a Seduce informatizou todo o processo de matrículas, que permite que a solicitação de vagas seja feita exclusivamente por meio eletrônico: celular, tablet ou computador pessoal.

O sistema inclui as escolas de tempo regular e em período integral do Ensino Fundamental e Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já para as escolas militares e conveniadas é necessário ir diretamente à instituição de ensino.