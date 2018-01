Para se antecipar ao aumento do número de casos de dengue, zika e febre de chikungunya, que aumentam por causa das pancadas de chuva diárias e alta temperatura, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, 8, o mapeamento das áreas de risco para infestação do mosquito Aedes aegypt.

Durante uma semana, 520 agentes percorrerão a cidade de norte à sul para coletar os dados do Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa). Cerca de 27.000 imóveis de todos os bairros da Capital serão vistoriados até sexta-feira, 12.

A partir do registro será possível definir quais os pontos mais críticos de infestação do mosquito em Goiânia e traçar um panorama do cenário atual da cidade para guiar as ações de combate ao vetor. ‘O estudo é importante para planejar estratégias’, pontua a superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Flúvia Amorim.

Até o fim da próxima semana o resultado do estudo deve ser divulgado e as ações nas áreas de maior vulnerabilidade intensificadas. Criadouros disponíveis, água em abundância e calor constituem um ambiente favorável para proliferação do Aedes.

Diante da circulação do sorotipo tipo 2, a SMS se prepara para um aumento das notificações de dengue na Capital. ‘Com mais mosquitos no ambiente, o número das doenças causadas por ele tende a crescer’, alerta a superintendente.

Serviço



Assunto: Áreas de risco para infestação de Aedes aegypti são mapeadas em Goiânia

Data: Terça-feira, 9 de janeiro de 2017

Horário: Às 8 horas

Local: Praça Vereador Boaventura, no setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO

Informações: 3524-1603