XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios: inscrições já estão abertas

O maior evento do movimento municipalista já está com as inscrições abertas no site da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios será realizada entre os dias 21 e 24 de maio e as inscrições podem ser feitas pelo site http://www.cnm.org.br/.

A entidade orienta prefeitos, secretários, vereadores e demais agentes municipais para que confirmem a participação na XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e programem antecipadamente o deslocamento e a estadia na capital federal, no período em que será realizada a mobilização.

Uma novidade neste ano implementada pela CNM, coordenadora da Marcha, é que os participantes poderão fazer o pagamento da inscrição por meio de boleto bancário. Essa medida atende a pedidos feitos em anos anteriores.