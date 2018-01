Região Norte de Goiânia recebe Operação Cata Pneus

A Prefeitura de Goiânia começa nesta quarta-feira, 10, a Operação Cata Pneus 2018. Todas as semanas, uma região da cidade recebe os agentes de combate a endemias, que vão recolher materiais que possam servir de criadouros para o Aedes aegypti.

O Jardim Guanabara I, na região Norte, será o primeiro bairro a contar com a visita dos agentes. A concentração dos trabalhos será na Alameda do Aeroporto, em frente à Praça Santa Cruz, a partir das 8 horas.

Quem tiver pneus inservíveis em casa ou em estabelecimento comercial próximo ao local deve levá-los ao ponto de encontro para que seja feito o descarte adequado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Programação de janeiro:

10/1 – Região Norte – Alameda do Aeroporto, em frente à Praça Santa Cruz, Jd. Guanabara I

17/01 – Região Oeste – Rua Paissandú, com Cerro Cora, Bairro Ipiranga (Antiga garagem Guarani)

24/01 – Região Sudoeste – Av. Inglaterra, com Av. Itália, Jd. Europa

31/01 – Região Noroeste – Av. do Povo, s/n, qd. 80, Jd. Liberdade