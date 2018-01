Mais de 4 mil pneus são recolhidos no primeiro dia da Operação Cata Pneus

Tuitar no Twitter

Com o objetivo de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypt, vetor de de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, a Prefeitura de Goiânia iniciou nesta quarta-feira, 10, no Jardim Guanabara I, na região Norte da capital, a Operação Cata Pneus 2018. Na ocasião, agentes de combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recolheram 4.434 pneus que poderiam ser descartados irregularmente pela cidade.

Após o recolhimento, de acordo com o diretor de Vigilância em Zoonoses, Gildo de Paula, os pneus foram transportados para Abadia de Goiás para reciclagem. Durante a ação, além de eliminar os criadouros do Aedes aegypt, os agentes conscientizaram os moradores sobre a importância de manter o quintal sempre limpo para evitar a reprodução do mosquito.

‘É importante que a população não deixe água acumular em embalagens, copos plásticos e vasos de plantas, por exemplo. Essas dicas que parecem simples protegem não só contra a dengue, mas também contra chinkungunya e zika”, destaca o diretor.

Ainda segundo Gildo de Paula, a Operação Cata Pneus continuará pelos próximos meses. Na próxima quarta-feira, 17, a ação ocorrerá na região Oeste. A base para recolhimento dos pneus será instalada no Bairro Ipiranga, na Rua Paissandú, esquina com a Rua Cerro Cora. ‘Neste período chuvoso a atenção foi redobrada pela gestão municipal, por isso visitaremos todas as regiões de Goiânia. Ainda neste mês de janeiro realizaremos o trabalho nas regiões Sudoeste e Noroeste’, explica.

Além das ações semanais, o Ecoponto do Parque Oeste Industrial, localizado na Rua do Café, está preparado para atender a população que queira descartar de forma adequada os pneus inutilizáveis. A SMS também disponibiliza o “Disque Aedes”, serviço de comunicação para denunciar locais com criadouros do mosquito. Para informar a Vigilância em Zoonoses sobre possíveis criadouros, o cidadão deve entrar em contato pelo 3524-3125 ou 3524-3131.