Bairro Goiá recebe Operação tapa-buracos

Durante o período de estiagem, a operação contava com dez caminhões, 80 servidores e 80 toneladas de massa asfáltica diariamente. Agora, com o reforço, serão até 15 caminhões, transportando cerca de dez toneladas de massa asfáltica.

De acordo com secretário municipal de Infraestrutura, Fernando Cozzetti, os serviços e obras executados na malha viária têm o objetivo de garantir uma trafegabilidade confortável. “Durante o período chuvoso ampliamos as ações de manutenção e estamos nos empenhando para a aprovação de recursos para o recapeamento asfáltico em mais de 100 bairros da capital.”

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), iniciou nesta quinta-feira, 11, os trabalhos de tapa-buracos em ruas e avenidas do bairro Goiá, região Oeste da Capital. As ações, que se iniciaram em 2017, foram intensificadas neste período chuvoso.

