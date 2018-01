Caiado se reúne com líderes da oposição

A definição de uma agenda de atividades para as próximas semanas e a formatação de chapas para as disputas aos cargos de deputado federal e estadual marcaram a reunião do senador Ronaldo Caiado (Democratas) nesta quarta-feira (10/01) com presidentes e representantes de siglas da oposição (PMN, PTC, PRTB, Patriota, PV, PSDC, PPL, PMDB e Democratas). O clima foi de entusiasmo e de ansiedade para colocar o pé na estrada e promover ações nos municípios que fortaleçam a unidade da oposição neste ano de eleições.

Até o dia 24 de fevereiro, data de retorno dos grandes eventos do bloco “Unidos para Mudar Goiás”, o senador Ronaldo Caiado deve promover reuniões em cidades do Entorno do Distrito Federal e participar do Encontro de Muladeiros em Iporá, como faz todos os anos. A visita deve ocorrer durante a abertura do evento, no dia 25 de janeiro.

Presidente estadual do PMN, Eduardo Macedo afirmou que o objetivo agora é intensificar as andanças pelo Estado e envolver a população nos temas que estão sendo debatidos, como os problemas nas áreas de saúde e segurança pública. “O clima dos partidos é de total entusiasmo. Estamos cada vez mais unidos neste projeto da oposição. Vamos intensificar as viagens pelo interior, chamando os cidadãos e mostrando que temos um nome que representa os seus anseios, que é o do senador Ronaldo Caiado”, afirmou.

Esta é a mesma ideia do presidente do PSDC, Alexandre Magalhães. “Este encontro é mais uma amostra de que estamos unidos e chamando a população para participar das mudanças que Goiás precisa”, resumiu.

A ideia é promover reuniões semanais em diferentes regiões tendo em mãos um diagnóstico preciso da situação do Estado. Para Ronaldo Caiado, Goiás vive uma sucessão de fatos graves especialmente na área de segurança pública e nas finanças. Segundo ele, isso precisa ser explicitado para a população. “O quadro é calamitoso. Um renomado economista disse semana passada na Folha de S. Paulo que Goiás está prestes a se tornar o Rio de Janeiro, situação que há muito tempo temos denunciado”, lembrou.

Para José Netho, do PPL, a agenda que está sendo delineada é extremamente propositiva. “Vamos percorrer Goiás mostrando a situação do Estado e também a unidade da posição. Hoje sentimos um clima favorável de mudança em Goiás. A população deseja viver dias melhores”, lembrou.

Municípios

Além do encontro com as siglas da oposição, Ronaldo Caiado recebeu em seu escritório várias lideranças que foram mostrar sua disposição de caminhar juntas no projeto de 2018. Acompanhado de vereadores e ex-prefeitos de cinco municípios, o ex-prefeito de Inhumas Dioji Ikeda afirmou que o trabalho agora é levar para os quatro cantos do Estado o recado de que é preciso mudar para que Goiás volte a crescer.

“Queremos que as pessoas percebam a preocupação que Ronaldo Caiado tem com Goiás. Não é um projeto pessoal, de vaidade, de uma só pessoa. É um projeto de responsabilidade para mudar o Estado”, explicou o ex-prefeito.

Com ele estiveram ainda representantes de Goianira, Caturaí, Goiatuba, Anápolis, Abadia de Goiás e Varjão. Presidente do PMDB de Varjão, o ex-prefeito Eustáquio Ricardo afirmou que luta para que o partido esteja unido até a disputa de outubro. “É o melhor para Goiás. Pode contar para o nosso apoio”, afirmou.

Vereador de Anápolis, Gilber de Miranda (PTN) afirmou confiar na candidatura de Ronaldo Caiado por ele representar o desejo de mudança. “Ele sim é Goiás na Frente”, brincou. “Para mim é uma honra conhecê-lo. Temos de agradecer ao senhor por estar disposto a resolver os problemas do nosso Estado”, declarou.