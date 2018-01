Cineteatro São Joaquim abre 2018 com filme “Duas Irenes”

O Cineteatro São Joaquim, na cidade de Goiás, abre a programação 2018 com sessões de cinema, sempre com filmes dos gêneros cult e popular. No próximo dia 19/01, sábado, será exibido o filme As Duas Irenes em uma sessão para convidados que inaugura a programação de cinema do espaço. O filme fica em cartaz por duas semanas, com sessões às 19h e 21h. Os ingressos são a preços populares, com R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Em seguida, entra em cartaz o filme Corpo e Alma, premiada produção húngara, a partir do dia 03/02.

Produção goiana dirigida por Fábio Meira, o longa-metragem As Duas Irenes é um grande sucesso nacional que acumula prêmios em festivais como o de Gramado e Festival de Berlim. A obra tem patrocínio do Fundo de Arte e Cultura e da Lei Goyases, mecanismos do governo de Goiás, gerenciados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Protagonizado pelas jovens atrizes goianienses, Priscila Bittencourt e Isabela Torres, que fazem sua estreia no cinema, a obra traz no elenco também Marco Ricca (como o pai), Susana Ribeiro e as atrizes do Grupo Galpão Inês Peixoto e Teuda Bara. O cenário da trama é a cidade de Goiás. No filme, Irene, uma garota de 13 anos, de uma família tradicional do interior, descobre que seu pai tem uma filha de outra mulher, com a mesma idade e o mesmo nome dela. Sem que ninguém saiba, ela decide procurar a garota e um mundo de descobertas se inicia.

O filme Corpo e Alma, da cineasta Ildikó Enyedi, foi produzido na Hungria. Vencedor do último grande prêmio de melhor filme no Festival de Berlim, acumula prêmios também em festivais da Austrália e Índia, além de poder ser um dos concorrentes ao Oscar.

A produção conta uma história de amor que começou em sonhos. Os jovens Mária e Endre não se conhecem, mas tem sonhos exatamente iguais. A intenção da narrativa, previsível e árdua, é aproximar duas pessoas que não sabem amar. O filme tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.