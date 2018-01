Nesta sexta-feira, 12 de janeiro, será realizada a sessão solene de transmissão do cargo de reitor do professor Orlando Amaral ao professor Edward Madureira Brasil. Na mesma sessão também será transmitido o cargo de vice-reitor, do professor Manoel Chaves para a professora Sandramara Matias Chaves e serão apresentados os pró-reitores da gestão 2018-2021. A solenidade ocorrerá no Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia, às 20h.

Relacionado