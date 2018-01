Iris Rezende anuncia novos auxiliares da Prefeitura de Goiânia

Welcome! Log into your account

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, empossa nesta sexta-feira, 12, às 9 horas, três novos auxiliares da administração municipal. O anúncio ocorrerá no auditório do sexto andar do Paço Municipal. Os titulares da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) serão substituídos. Além disso, o prefeito integra à estrutura a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais.

