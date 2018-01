Maior concurso de sertanejo do Brasil irá reunir cerca de 200 artistas em Goiânia

Cerca de 200 artistas de diferentes regiões do país irão participar do festival, Mais Sertanejo Festival, que começou nesta quarta, 10 de janeiro, e terminará no dia 26.

O evento começará a partir das 20 horas, na Villa Encanto Festas. Esse ano o festival promete muitas novidades e novos talentos.No primeiro dia de evento 16 artistas irão revezar o palco, cada um mostrando seu talento

A dupla Júnior e Thyago fará a honra da casa e cantará na noite de abertura do festival. Ao todo serão 16 dias de muita música que promete bastante emoção.

O Mais Sertanejo Festival já recebeu cerca de 750 inscrições. Artistas que hoje participam do cenário nacional da música sertaneja, como Fabiana Gomes (The Voice Kids e Programa Hora do Faro) e George Henrique & Rodrigo, passaram pelos palcos do festival.

Goiânia é considerada a capital da música sertaneja! Por este motivo, desde 2007, a cidade sedia o Mais Sertanejo Festival. O concurso, que é considerado o maior do gênero no Brasil, já distribuiu mais de quase meio milhão de reais em prêmios ao longo de toda a sua história.

INSCRIÇÃO

Ainda dá tempo de participar do festival, pois as inscrições foram prorrogadas até o dia 12 deste mês. Os interessados podem se inscrever por meio do site maissertanejo.com.br.

Os ingressos na pista variam de R$ 10,00 a R$35,00.Enquanto os valores dos camarotes estão entre R$ 50,00 a R$ 100,00. Esses valores estão sujeitos à alterações dependendo do lote.

A novidade este ano é para as crianças pois será montado um espaço Kids, em uma área de 300m² repleta de brinquedos para os pequenos. Ao todo serão 15 brinquedos diferentes.

SERVIÇO

Evento: Mais Sertanejo Festival

Data: 10 /01/2018, quarta-feira a 20/01/2018

Horário: 20h

Local: Villa Encanto Festas, Av. T-9 – St. Bueno, Goiânia

Contatos do evento: produtordigital1@grupotd1.com. br (E-mail), 62 3432-8374 (Telefone Fixo) e 62 9 9367-6349 (Whatsapp)