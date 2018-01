Prefeitura de Goiânia promove o 17° Encontro de Folia

Welcome! Log into your account

Apesar das particularidades locais, todos os grupos têm como característica principal a preservação dos versos e danças. No Brasil, a Folia de Reis é uma das tradições herdadas dos colonizadores portugueses com influências das religiões exercidas pelos escravos.

O encontro será aberto com a já tradicional alvorada festiva, às 6 horas, e com a missa dos foliões, às 7 horas. Depois, os mais de 40 grupos se apresentam ao decorrer do dia.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, realiza no próximo dia 28 de janeiro, na Praça da Matriz de Campinas, o 17° Encontro de Folia de Reis. O evento, que reúne grupos de todo o Estado de Goiás, terá como tema “A Foilia de Reis e o Folclore: Saber e fé nas mãos do povo’.

