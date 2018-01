Ex-jogador de Vôlei da seleção brasileira lança projeto que vai atender alunos de escolas públicas  

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o Vôlei MonteCristo e o ex-atleta da seleção brasileira Giba lançaram nesta quinta-feira, 11/1, o projeto Gibinha Vôlei em Goiás. A iniciativa visa incentivar a prática esportiva e combater a obesidade infantil. Goiás é o terceiro Estado a receber o projeto, que também é uma oportunidade para descobrir novos talentos.

Com a presença do vice-governador José Eliton, que representou o governador Marconi Perillo, do ex-jogador Giba e vários outros atletas do vôlei, a secretária Raquel Teixeira reforçou a importância de projetos de inclusão social que envolvem a educação e o esporte. “Esse tipo de iniciativa promove oportunidades para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, transformando a realidade e o futuro delas. É nosso papel apoiar essas ações”, afirmou Raquel.

O Gibinha Vôlei vai atender 200 alunos, entre seis e 15 anos de idade de escolas públicas municipais e estaduais. Os interessados serão selecionados por meio de sorteio. A proposta é realizar as aulas práticas de vôlei e seminários sobre alimentação saudável, fora do horário de aula, com a participação dos pais dos estudantes. O projeto também inclui torneios nas escolas como forma de incentivar o esporte no ambiente escolar

O Gibinha Vôlei dará continuidade ao projeto social que o Monte Cristo Voleibol já realiza e, segundo o diretor da equipe, Paulo Henrique de Souza Martins, a proposta é um divisor de águas para o vôlei de Goiás. “A gente acredita que essa inciativa trará visibilidade para nosso Estado e a nossa expectativa é nos capacitar cada vez mais para atender toda a demanda. Um dos nossos papeis no esporte é tornar essas crianças pessoas que façam a diferença no mundo, pensando não só nos participantes, mas nas famílias delas, na comunidade inteira”, pontua.

O ex-jogador Giba virá a Goiânia quatro vezes durante o ano, tempo de duração do projeto, para capacitar os professores e acompanhar o andamento da iniciativa. Emocionado, Giba frisou que investir nas crianças é investir no futuro do País. “O cunho do nosso projeto é muito mais social do que esportivo, porque nós precisamos pensar em todas as crianças que não tem chances. Queremos que elas também se tornem grandes vencedores”, disse.

Projeto da Seduce

Durante a solenidade, Raquel Teixeira anunciou um projeto piloto, da Seduce em parceria com o médico Nelson Rassi, de acompanhamento e definição de obesidade juvenil nas escolas. Cada unidade escolar vai ganhar uma balança e uma orientação de como observar a evolução do peso desses alunos. O projeto, que visa combater a obesidade, deve ser implementado ainda neste semestre.

Sobre o Giba

Ouro olímpico pela seleção em Atenas (2004) e três vezes campeão mundial, Giba anunciou aposentadoria há cerca de três anos. Mas, de certa forma, nunca deixou as quadras. No mesmo período, começou a desenvolver o projeto social envolvendo o vôlei e que atualmente já é realidade em Araucária (PR) e Matão (SP).

Sobre o MonteCristo

Fundado em 1998, o time goiano de vôlei adulto masculino iniciou o projeto de profissionalização em dezembro de 2007. A equipe já esteve posicionada entre as 20 melhores do País e disputou mais de 600 partidas oficiais. Atualmente conta com o apoio da Seduce, por meio do Pró-Esporte.