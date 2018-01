Goiás registra primeira variação positiva no volume de serviços após 34 meses de queda

Em novembro de 2017, o volume de serviços em Goiás avançou 1,1% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, enquanto o Brasil apresentou um recuo de 0,7% na mesma base de comparação.

Para Goiás, novembro de 2017 representa a primeira taxa positiva após trinta e quatro negativas consecutivas, enquanto para o Brasil é a trigésima segunda taxa negativa.

Já em comparação com o mês imediatamente anterior (outubro de 2017) Goiás apresentou variação de 2,3%, avanço maior que o registrado no Brasil

(1,0%).

Das cinco diferentes atividades que compõem o setor de serviços, três apresentaram variação positiva no volume de serviços em comparação com novembro de 2016 Serviços prestados às famílias, com 11,4%, transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com 5,4%, e Outros serviços, com 4,2%.

No que se refere aos resultados regionais do setor de serviços em novembro, na comparação com igual mês do ano anterior, Goiás apresentou avanço frente ao recuo observado para o Brasil, quanto ao volume de serviços. Regionalmente, 21 as 27 unidades da federação assinalaram recuo do volume de serviços em novembro de 2017.