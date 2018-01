Inscrições para 510 vagas em cursos técnicos do IFG são prorrogadas

Jovens e adultos que já terminaram o ensino fundamental (ou que estejam concluindo o último ano do ensino fundamental até a data da matrícula) e que querem voltar a estudar têm alguns dias a mais para se inscrever e concorrer a mais de 500 vagas para estudar nos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Goiás (IFG). As inscrições foram prorrogadas até o dia 17 de janeiro e podem ser feitas, exclusivamente, na página eletrônica do Centro de Seleção: http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/eja. Os cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são inteiramente gratuitos.

No Câmpus Goiânia do IFG, localizado no Setor Central, são ofertadas 90 vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Cozinha, Informática para Internet e Transporte Rodoviário. Neles, o aluno estuda as disciplinas típicas do ensino médio juntamente com as do curso técnico.

Além das oportunidades do Câmpus Goiânia, ainda há vagas em outras 12 unidades do IFG: Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

A inscrição que é totalmente gratuita pode ser feita na página eletrônica do Centro de Seleção (clique aqui).

O candidato, no ato da inscrição, terá que optar por participar do processo seletivo pelo Sistema Universal ou pela Reserva de Vagas. Caso escolha a reserva de vagas, ele deverá declarar que cursou integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, mediante comprovação; optar por participar como membro de família com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capta ou optar por participar como membro de família com renda bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita; ou optar por participar como candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena ou como demais estudantes de escola pública.

Neste processo seletivo, são oferecidas 510 vagas, distribuídas em 17 cursos: Enfermagem (Águas Lindas); Secretaria Escolar e Transporte de Cargas (Anápolis); Modelagem do Vestuário (Aparecida); Panificação (Inhumas); Artesanato (Cidade de Goiás); Edificações (Formosa); Manutenção e Suporte em Informática (Formosa e Luziânia); Cozinha, Informática para Internet e Transporte Rodoviário (Goiânia); Agroindústria (Itumbiara); Secretariado (Jataí); Refrigeração e Climatização (Senador de Canedo); Comércio (Uruaçu); e Eletrotécnica (Valparaíso). De acordo com o edital, os cursos são predominantemente noturnos, porém podem ocorrer, eventualmente, atividades em turnos diferentes e também aos sábados.

Seleção

O processo seletivo dos cursos EJA é bastante simples. Os candidatos às vagas ofertadas passarão por três etapas: inscrição; participação em uma palestra, seguida de uma entrevista; e entrega de documentos. A palestra, a entrevista e a entrega dos documentos (veja item 8 do edital) serão realizadas no dia 28 de janeiro, às 9 horas, pessoalmente no câmpus para o qual o candidato se inscreveu. Quem não participar dessa etapa estará fora do processo seletivo.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 16 de fevereiro de 2018. As orientações para as matrículas serão publicadas nesta data no site do Centro de Seleção. As matrículas dos aprovados, de acordo com cronograma, devem ser realizadas pessoalmente ou por procuração com firma reconhecida entre os dias 19 e 22 de fevereiro.

Para mais informações, acesse a página do Centro de Seleção:

Acesse aqui o edital.

Faça a sua inscrição.