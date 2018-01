Novos auxiliares são empossados na administração municipal

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, empossou na manhã desta sexta-feira, 12, três novos auxiliares da administração municipal, em solenidade no auditório do sexto andar do Paço Municipal. Ao mencionar os novos titulares da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, o prefeito fez questão de reafirmar o trabalho de forma integral.

“Tenho dito e reafirmo que todos vêm para trabalhar com dedicação nos próximos anos, exclusivamente, em prol da cidade”, afirmou o prefeito, enfatizando o empenho para resolver as questões financeiras da administração municipal. “Nos dedicamos a enfrentar os problemas da Prefeitura de Goiânia com muita responsabilidade e levando em consideração que nunca se viu neste país uma crise financeira tão cruel”, destacou.

Ele também comentou que vai trabalhar ainda mais para desenvolver Goiânia. “Com seriedade, esforço, espirito público e amor, nós vamos avançar, por isso, em pouco tempo o ensino infantil vai ser referência para o país”, ressaltou Iris Rezende, falando também sobre o trabalho realizado na área da Saúde. “Estamos alterando o sistema e essa fase adaptação vai passar e a população vai perceber os resultados positivos do serviço que estamos implantando”.

À frente da Sedetec a partir desta sexta-feira está o bacharel em Ciência da Computação Ricardo De Val Borges. O engenheiro civil Francisco Ivo Cajango Guedes assume interinamente a pasta da Infraestrutura e Serviços Públicos e o padre César Luís Garcia foi empossado na Assessoria Especial de Assuntos Internacionais.

Em nome dos empossados, o novo titular da Sedetec, Ricardo De Val Borges, ressaltou a preocupação do prefeito Iris Rezende em modernizar a administração municipal. “O trabalho está sendo desenvolvido e já demonstra avanços significativos”, disse. Na pasta, conforme De Val, ele vai se dedicar à continuidade do processo de modernização que é realizado. “Tenho ciência do tamanho desse desafio que vou executar com firmeza, coragem e focado na inovação da gestão”, concluiu.

Confira o perfil dos novos auxiliares

1 – Ricardo De Val Borges – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia

Graduado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), é especialista em Informática Pericial pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação (Ipog), tem MBA em Gerência de Projetos pela União Pioneira de Integração Social (UIPS) e foi gestor de Tecnologia da Informação do governo estadual.

2 – Francisco Ivo Cajango Guedes – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão e Gerenciamento de Obras, ambas pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e já atuou na área de engenharia civil na iniciativa privada e pública.

3 – César Luís Garcia – Assessor Especial de Assuntos Internacionais

Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), iniciou os estudos em Relações Internacionais pela Universidade Liege na Bélgica e estudou francês na Alliance Française, em Paris. Teólogo pelo Seminário Santa Cruz, é professor de teologia licenciado da Pontifícia Universidade de Goiás (PUC-GO). Foi secretário municipal de Cultura de Goiânia.