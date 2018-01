Núcleo Livre das Artes está com matrículas abertas

O Sesc Goiás está com matrículas abertas para aulas de balé, dança de salão, guitarra, jazz, teatro, violão, viola caipira e teatro. Seja para iniciantes, para se aperfeiçoar ou simplesmente aprender uma nova atividade, os cursos são uma ótima opção para crianças, adolescentes, jovens e adultos. As matrículas já estão abertas para alunos veteranos e novatos, e as vagas são limitadas.

As matrículas são realizadas presencialmente na unidade de interesse, e basta apresentar a carteira do Sesc atualizada. Já para as turmas de dança, é necessário levar também atestado médico de aptidão física. Com preços acessíveis, o investimento é semestral: R$ 185 para comerciários e dependentes, R$ 266 conveniados e R$ 552 para usuários, que não têm a carteira do Sesc (nestes casos, consultar disponibilidade de vagas). As aulas começam no mês de fevereiro. Confira a seguir datas, cursos e mais detalhes de cada unidade:

Sesc Centro

Cursos: Balé, Dança de Salão, Guitarra, Musicalização, Street Dance, Teatro, Teclado e Violão

Matrículas

Veteranos: abertas

Novatos: a partir de 8/01

Informações: (62) 3933 1700

Sesc Anápolis

Cursos: Balé, Dança do ventre (a partir de 14 anos), Jazz, Teatro e Violão

Matrículas abertas

Mais informações: (62) 3902 6900

Sesc Itumbiara

Cursos: Violão Popular I, Violão Popular II, Viola Caipira I e Viola Caipira II

Matrículas abertas

Mais informações: (64) 3430 5500