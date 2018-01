Shopping recebe evento de adoção de cães e gatos

Welcome! Log into your account

A presidente do Miau Auau, Camila Amorim, conta que a triagem é realizada por voluntários para verificar se a pessoa tem realmente condições de adotar um animal. Nesta etapa, a equipe analisa disponibilidade de tempo, condições do abrigo e, ainda, conscientiza o adotante sobre os cuidados necessários e custos de uma alimentação de qualidade e vacinas.

Cerca de 60 cães e gatos estarão disponíveis para adoção, neste domingo, 14, no estacionamento externo do Shopping Cerrado, em evento realizado pela Associação de Proteção Animal Miau AuAu. A ação, que é a primeira do ano, será promovida das 11h às 17h e reunirá animais em situação de rua, resgatados pelo grupo e por protetores independentes.

: Trying to get property of non-object inon line