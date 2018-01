Programa do Governo Estadual inaugura mais de 220 quilômetros de rodovias

Na extensa agenda de inaugurações de obras viabilizadas pelo programa Goiás na Frente no mês de janeiro, o governador Marconi Perillo inaugurará mais de 220 quilômetros de rodovias, com investimento de R$ 105.734.129,93 em 15 municípios. Ao todo, Marconi inaugurará, em janeiro, 38 obras do programa Goiás na Frente, em 23 cidades. As inaugurações acontecerão do dia 15 ao dia 31.

Marconi percorrerá as cidades de Goiânia, Itauçu, Itaberaí, Adelândia, Britânia, Santa Fé, Sanclerlândia, Caldazinha, Senador Canedo, Palmeiras de Goiás, Acreúna, Rio Verde, Valparaíso, Gameleira, Silvânia, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis, Anhanguera, Cumari, Goiandira, Catalão, Santo Antônio do Descoberto e Padre Bernardo.

Por meio do Goiás na Frente, a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) executa 39 obras rodoviárias e de aeródromos, com investimentos de R$ 652 milhões. Dentre elas, são 15 obras de duplicação em andamento em todo o Estado: GO – 070 (quatro intervenções), GO-010, GO-080 (seis intervenções), GO-139, GO-206, GO-213, e GO-207.