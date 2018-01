“Isanulfo foi o embaixador das boas notícias”, diz José Eliton

Tuitar no Twitter

“Isanulfo Cordeiro foi o embaixador das boas notícias goianas para outros Estados e para outros países. É uma grande perda”, afirmou o vice-governador José Eliton, neste domingo, 14, ao falar do legado deixado pelo jornalista, que faleceu na noite de sábado, 13. Ele era secretário-chefe de Assuntos Internacionais do Governo de Goiás.

José Eliton fez questão de comparecer ao velório, no Cemitério Parque Memorial. Na oportunidade, o vice-governador elogiou a atuação do jornalista nas diferentes posições que ocupou no governo. “Era um intelectual curioso e atento às coisas de sua gente e de sua época”, declarou Eliton.

O vice-governador também destacou o trabalho de Isanulfo na imprensa goiana. “Como editor-executivo do jornal O Popular, ajudou a formar uma geração de profissionais capacitados e modernizou a cobertura cotidiana em Goiás”, afirma. “Participou da fase áurea do Diário da Manhã, atuando ao lado de grandes nomes da imprensa nacional”, disse.

Ao falar de Isanulfo, José Eliton também ressaltou que o “texto do jornalista sempre foi primoroso, elegante e equilibrado”.

Trajetória

Isanulfo Cordeiro tinha 66 anos e morreu na noite de sábado (13/01), em Goiânia, e lutava contra um câncer. Além de secretário-chefe de Assuntos Internacionais, já ocupou a direção do Gabinete de Imprensa do governador Marconi Perillo.

O jornalista contribuiu com a história da imprensa goiana. No final de 2017, foi homenageado pela Universidade Federal de Goiás com a Medalha de Honra, distinção concedida a ex-alunos da instituição que tenham se destacado por contribuições relevantes à sociedade.

Nascido em Campos Belos, no Nordeste goiano, era graduado em Comunicação Social e em Direito pela UFG, e pós-graduado pelo IICS/Universidad de Navarra, na Espanha.