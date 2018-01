Após 6 meses, infrações caem 83% na região do Vaca Brava

O número de multas aplicadas no Parque Vaca Brava, primeira área coberta por videomonitoramento da capital, caiu 83% na média dos primeiros seis meses de funcionamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) no início eram registradas uma média de 120 autuações por dia, hoje são 21 registros.

O principal motivo da redução é associado às campanhas educativas e informativas ao longo do período. Realizar conversão à esquerda é a ocorrência mais comum na região com 1.183 registros, seguido por estacionar sobre a calçada, 1.061, estacionar nas esquinas e a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal, 177, e fila dupla, 137.

De acordo com o secretário Fernando Santana, o trabalho de fiscalização por vídeo se mostrou “extremamente eficaz” e ajudou a evitar acidentes. “A determinação do prefeito Iris Rezende é aproximar o órgão com a população. Buscamos desde sempre dialogar para sensibilizar”.

O manuseio de celular ao dirigir, que em julho era uma das principais transgressões, caiu para a 8ª posição, com 55 pessoas filmadas enviando mensagens por meio de aplicativos. Conversas por chamada convencional totalizou 22 autuações, na 18ª posição. Ao todo, 3.922 autos válidos na região.

Neste último período, a infração com maior incidência foi a de estacionar sobre a calçada, com 52 multas aplicadas. Na semana educativa, a campeã foi a utilização do celular ao dirigir, que representou quase 50% dos registros feitos pelos agentes da SMT, na central de monitoramento.

O secretário adianta que, em breve, outras regiões da cidade serão contempladas com o serviço. “Corredor Universitário, Aeroporto Santa Genoveva, região da 44 e Campinas estão na fila do nosso cronograma”, concluiu.