Caiado e Lúcio Flávio discutem segurança pública e crise do sistema penitenciário

Os desafios da segurança pública e a crise do sistema penitenciário em Goiás foram os principais temas debatidos nesta terça-feira, 16, pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas) e o presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio Paiva. A reunião foi acompanhada por membros da OAB, pelo presidente do PMN, Eduardo Macedo, e pelo presidente do DEM de Catalão, Luiz Gustavo Sampaio.

“Tive a honra de receber hoje o senador Ronaldo Caiado para debater pautas importantes da sociedade goiana. A principal foi sobre o sistema prisional, que hoje é a questão que mais nos preocupa. Acredito na necessidade de se construir uma ampla frente nacional que envolva os governos e o Congresso para recuperar este sistema, que está caótico e causando tanta insegurança. Disse em outra ocasião e repito: precisamos recuperar a soberania dos presídios”, resumiu.

Para o senador, é importante que esta discussão seja maior no Congresso e que este acelere as pautas que tratam da segurança pública. “Aproveitei para cumprimentar a OAB neste caso específico de Goiás, por sua posição de destaque e relevância. A Ordem não se omitiu em momento algum, opinando e exigindo que nada fosse para debaixo do tapete”, frisou.

Além destas discussões, o senador também procurou sensibilizar a Ordem sobre a importância de ter representatividade no Congresso. “Acredito que os sensibilizei para que reflitam sobre a representatividade política da classe. É importante que ela participe dos debates no Congresso e discuta os temas da sociedade. A OAB daria um bom exemplo de exercício de cidadania indicando candidatos que representam a classe”, afirmou.