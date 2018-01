Fica 2018 está com inscrições abertas

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – Fica 2018 – está com as inscrições abertas para filmes de temática ambiental produzidos em todo o mundo. Esse ano, o evento será realizado de 19 a 24 de junho, na cidade de Goiás. As inscrições vão até dia 5 de março e são feitas pelo site oficial do festival.

Para concorrer à seleção da Mostra Competitiva e outras mostras do evento, os filmes inscritos devem ter sido lançados a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Os filmes serão selecionados por um júri especializado, com sete membros indicados pela Superintendência Executiva de Cultura da Seduce com consultoria das entidades representativas do setor audiovisual de Goiás. A lista de selecionados será publicada no site do festival até o dia 20 de março, prazo prorrogável a critério da organização do evento.

A Mostra Competitiva do Fica 2018 vai distribuir R$ 280 mil em prêmios, nas seguintes categorias:

Grande prêmio Cora Coralina: troféu e R$ 100 mil para o melhor filme;

Troféu Carmo Bernardes e R$ 50 mil para o melhor longametragem;

Troféu Acari Passos e R$ 35 mil para o melhor média ou curta-metragem;

Troféu João Bênnio e R$ 50 mil para o melhor filme goiano;

Troféu José Petrillo e R$ 35 mil para o segundo melhor filme goiano;

Troféu Luiz Gonzaga e R$ 10 mil para o melhor filme escolhido por júri popular.