José Eliton afirma que Goiás está em fase ‘virtuosa’ de entrega de obras

“Iniciamos um ciclo virtuoso para entrega de obras em todas as regiões do estado”, disse o vice-governador Zé Eliton durante inauguração do novo prédio do Centro de Diagnóstico do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (15). “Iremos inaugurar todos os dias uma obra em nosso estado, ação sem precedentes na história de Goiás”, celebra. Ele participou da cerimônia ao lado do governador Marconi Perillo.

A estrutura recebe o nome de Centro de Diagnóstico Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, homenagem ao Arcebispo Emérito de Goiânia, que morreu em fevereiro de 2017, aos 91 anos. Com uma área de 3,5 mil metros quadrados, o prédio possui cinco pavimentos devidamente mobiliados e prontos para atender a população.

“O Crer se consolida como referência nacional na reabilitação e na oferta de serviços de saúde com qualidade”, destaca Eliton. Segundo ele, as obras em curso no estado são “fruto do esforço do governador Marconi Perillo que, no momento certo, soube fazer economia e realizar um ajuste fiscal forte que permitiu lançar o Goiás na Frente, programa que leva benefícios para todos os goianos”.

O Crer conta com profissionais especializados, equipamentos modernos, controle interno e externo de qualidade de exames de laboratório e radiodiagnóstico, aspectos que garantem mais conforto e segurança aos pacientes. O espaço do novo Centro de Diagnóstico contempla uma nova recepção de exames e salas de coletas de sangue.

“Ele tem uma estrutura moderna com o principal objetivo de humanizar e otimizar o atendimento, ampliando o acesso da cidadania”, reforça o vice-governador. “A mudança para o novo prédio promove melhor acomodação dos exames e acolhimento aos pacientes”, explica.

No novo local funcionará, ainda, o laboratório de análises clínicas com tecnologia avançada para a realizar prevenção, diagnóstico e monitoramento de doenças com acompanhamento terapêutico. “Buscamos ampliar os investimentos em saúde, seguindo de maneira equilibrada para realizar uma agenda que impacta na vida dos goianos”, diz Eliton.

Acompanharam a inauguração o secretário de Saúde, Leonardo Vilela; arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz; deputado federal, Roberto Balestra; presidente da Agência Brasil Central (ABC), Edivaldo Cardoso e presidente da Fecomercio, José Evaristo.

Crer

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) ao longo dos seus 15 anos de funcionamento, buscou melhorias contínuas nos seus processos e no atendimento à sociedade.

É o primeiro centro de reabilitação do Brasil acreditado com excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o primeiro hospital público com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da Região Centro-Oeste com esta certificação.

É habilitado a atuar na reabilitação das quatro modalidades de deficiência: física, auditiva, visual e intelectual e em uma década e meia de serviços já realizou mais de 14,5 milhões de procedimentos. São cerca de 1.600 pessoas atendidas por dia e 126 mil procedimentos realizados por mês.