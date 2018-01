Últimas semanas da exposição “Como é a pintura, a poesia é”

Welcome! Log into your account

um projeto de leituras visuais que faz uso dos pontos de vista do observador em interação de sentidos e reflexões variadas. “Quero que as pessoas venham abertas, tenham seus embates e tirem suas conclusões”, convida. Ao todo, são 25 criações que resultam de séries feitas em momentos distintos de sua trajetória e tecem comentários sobre política, cultura, religião, cidades e territórios.

Um acervo contendo colagens, desenhos, esculturas e instalações do artista mineiro Luiz Martins está disponível ao público na Galeria do Centro Cultural UFG. As obras fazem parte da mostra

