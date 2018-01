Abertas as inscrições do Programa UFGInclui

Tuitar no Twitter

O Centro de Seleção da UFG está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação do Programa UFGInclui. As inscrições seguem abertas até o dia 1°/2 para candidatos Indígenas e negros Quilombolas, que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública.

Para se inscrever é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2009 e 2017. Pelo processo seletivo, caso haja demanda, é criada uma vaga extra em cada curso da UFG, a ser disputada pelo candidatos indígenas e outra vaga criada para candidatos negros quilombolas inscritos para o curso, conforme listagem disponibilizada no Centro de Seleção. Os interessados em se candidatar devem ler atentamente as orientações sobre a documentação comprobatória necessária para a matrícula.

Confira o edital completo. Mais informações em www.cs.ufg.br, pelo telefone: 62-3209-6330 e email cs@ufg.br