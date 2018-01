Em fevereiro, IMAS lança aplicativo para celular

O Instituto de Assistência a Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas) prepara para 1º de fevereiro o lançamento de um aplicativo para celular que vai permitir o usuário do plano de saúde consultar lista de médicos, clínicas e hospitais credenciados, além de outras informações de interesse dos beneficiários.

O sistema, no entanto, já está disponível para celulares android e pode ser baixado diretamente no celular a partir do Google Play. Basta procurar por Imas Prefeitura de Goiânia, instalar e acessar o aplicativo, que opera em caráter experimental.

Na tela principal do aplicativo, o usuário terá acesso à lista de prestadores que atendem em caráter de urgência, hospitais, médicos, clínicas e laboratórios credenciados pelo plano de saúde municipal. Com apenas um clique, o interessado tem acesso ao telefone e localização do prestador, inclusive informações da rota para se chegar ao consultório ou hospital escolhido.

O Portal do Beneficiário mobile foi desenvolvido pela área de tecnologia do Imas, a cargo da Asert Tecnologia e, segundo o diretor de tecnologia da empresa, Clemenceau Roberto, tem o objetivo de facilitar a vida do usuário, que de agora em diante terá todas as informações sobre o seu plano na palma da mão, 24 horas por dia.

O aplicativo é gratuito e deve entrar em operação de forma definitiva a partir do dia 1º de fevereiro. Para o sistema IOS, Roberto explica que o aplicativo estará disponível dentro dos próximos 15 dias, em virtude das peculiaridades próprias da empresa desenvolvedora daquela plataforma.

O Imas é hoje o 3º maior plano de saúde do estado de Goiás e conta com cerca de 83 mil associados, sendo 43 mil titulares e 40 mil agregados. A rede de credenciados do instituto é formada por 512 profissionais médicos e 326 estabelecimentos de saúde que atendem com todo o corpo clínico em diversas especialidades.