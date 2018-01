Fapeg recebe propostas para fomento a Startups em Goiás

Com o empreendedorismo em alta e a economia brasileira dando sinais de recuperação, em Goiás, novas oportunidades têm surgido para empreendedores, sobretudo para aqueles que investem na inovação. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) aposta neste cenário e oferece, por meio de Chamada Pública nº 08/21017, apoio financeiro para Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte emergentes de base tecnológica (startups), com sede no Estado. No total, serão investidos R$ 2,2 milhões, para fomentar projetos de desenvolvimento de produtos – seja bens ou serviços – ou de processos inovadores que transformem ideias inovadoras em empreendimentos potencialmente sustentáveis, que incorporem novas tecnologias, que apresentem soluções, em setores econômicos ou sociais para o Estado de Goiás.

O aporte de recursos para cada projeto de fomento beneficiado será de até R$ 55 mil para o MEI e de até R$ 105 mil para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Estes recursos são de subvenção econômica, um instrumento de política de governo que aplica recursos públicos não reembolsáveis (não precisam ser devolvidos pelos empreendedores) diretamente em empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a tais atividades, já que são empresas pequenas e emergentes com pouco capital. O recurso será liberado conforme cronograma de trabalho aprovado e a disponibilidade orçamentária do Estado. O objetivo da Fapeg é fomentar novas ideias para que sejam transformadas em empreendimentos com modelo de negócio inovador e fortalecer assim o ecossistema de inovação do Estado de Goiás.

Formulário no site

A partir desta segunda-feira, dia 15, a Fapeg disponibiliza o formulário eletrônico em seu site www.fapeg.go.gov.br, no sistema FAPEGestor, para a submissão de propostas de empreendedores deste segmento que buscam apoio para seus projetos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, conforme a Chamada Pública 08/2017. Os detalhes e condições para aporte estão especificados no edital.

Seleção de propostas

A seleção será composta por duas etapas distintas e eliminatórias, desde a submissão/inscrição até a seleção das propostas aprovadas. Na primeira etapa será feita a apresentação, eletronicamente, das ideias inovadoras de maneira simplificada, quando serão avaliados os aspectos: oportunidade/desafio; a solução proposta e o seu estágio de desenvolvimento; o diferencial inovativo da solução; e o perfil do empreendedor evidenciado no currículo dos membros da equipe gerencial do projeto.

Na segunda etapa, será exigida a apresentação de um projeto de fomento para as propostas selecionadas na fase anterior. Tanto a ideia inovadora (etapa 1) quanto o projeto de fomento (etapa 2) deverão ser submetidos através de formulários eletrônicos específicos que ficarão disponíveis no sistema FAPEGestor. Na etapa 1 serão selecionadas, no máximo, 120 ideias, sendo no mínimo 20% de MEI. Na etapa 2, os projetos de fomento selecionados não poderão ultrapassar 70, sendo no mínimo 20% de microempreendedor individual.

Segundo o edital, podem participar da seleção, pessoas físicas, proponente/coordenador, residente no Estado de Goiás, detentor da ideia/proposta inovadora, com vínculo direto com empresa emergente de base tecnológica (sócio proprietário ou funcionário). No caso de aprovação, para contratação do projeto junto à Fapeg, a empresa com sede em Goiás deverá ser formalizada pela solicitação do CNPJ. A comprovação do vínculo com a empresa de base tecnológica poderá ser por meio do contrato social ou de trabalho (anotações na carteira de trabalho – CNTPS).

Também podem participar, microempresa ou empresa de pequeno porte e microempreendedor individual com receita bruta no último exercício igual ou inferior a R$ 3,6 milhões, de base tecnológica, com sede no Estado de Goiás, com até 24 meses de constituição na data de lançamento do edital, doravante denominadas de empresa executora, e que pretendem introduzir novidade ou aperfeiçoamento que resulte em novos produtos e processos.

O prazo de submissão das ideias inovadoras – etapa 1 – termina no dia 28 de fevereiro e a divulgação dos resultados no site da Fapeg, desta primeira fase, está prevista para o dia 8 de março. A capacitação oferecida pelo Sebrae aos selecionados na primeira etapa vai de 12 a 16 de março.