Paralelo 16º se apresentará em ruas, parques, bares e teatros de Goiânia

O evento de dança profissional mais aclamado de Goiás está de volta a Goiânia, em sua nona edição. Entre os dias 16 e 25 de fevereiro, logo após o Carnaval, o Paralelo 16º apresentará catorze espetáculos ao público da capital, dos mais diversos estilos e nos mais diversos espaços: dos teatros aos parques, shoppings, praças e bares de nossa cidade. As apresentações são divididas em três eixos distintos: cena aberta (nas ruas), cena livre (nos teatros) e cena proibida (para maiores de 18 anos), a grande novidade desta edição. Também serão oferecidas duas aulas públicas. Todas as atividades são gratuitas, mas o evento promove uma campanha de arrecadação de mantimentos para Vila São José Bento Cottolengo (Trindade/GO), solicitando aos espectadores a doação de um quilo de alimento não perecível.

Entre os convidados estão Cabaré Rosa Grená (GO); Virtual Cia. de Dança (São José do Rio Preto/SP); Nômades Grupo de Dança (GO); Grupo PlanoP (GO); Balé do Teatro Castro Alves (BA), Grupo Contemporâneo de Dança (GO); Giro 8 Cia de Dança (GO); Nalini Cia. de Dança (GO). O encerramento será do Grupo Pablo Rotemberg, da Argentina, que apresentará no Teatro Goiânia o espetáculo La Wagner, proibido para menores de 18 anos.

O Paralelo 16º é uma realização da Quasar Cia de Dança, da Associação Quasar de Cultura e da Arte Brasil Eventos. O projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, por meio da SEDUCE/Governo de Goiás e conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal – Governo Federal.