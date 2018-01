Prefeitura de Goiânia anuncia medidas para reforçar ações contra Aedes aegypti

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou nesta quarta-feira, 17, as medidas que tomará para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti nos bairros com maiores índices de infestação verificados no Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). Entre as ações estão o reforço na fiscalização de imóveis, trabalho de conscientização, atendimento de denúncias realizadas pela população, visita em pontos estratégicos e mapeamento de casas e carros abandonados nas ruas e avenidas da cidade.

Ao todo, 14 bairros recebem a partir de hoje atenção especial por parte da SMS, como os setores Central e Aeroporto, que apresentaram, de acordo com o LIRAa, índice de infestação de 7,51% cada. Segundo o Ministério da Saúde, números superiores a 3,9% revelam risco de epidemia de dengue, por exemplo.

O mapeamento realizado pela SMS apontou ainda alto índice de proliferação do Aedes aegypti no Jardim Vitória (6,09%), Recanto das Minas Gerais (5,86%), Jardim Guanabara (5,76%), Jardim Europa (5,73%), Bairro São Carlos (5,71%), Jardim Goias (5,24%), setor Sudoeste (5,02%), Ipiranga (4,74%), Bueno (4,69%), Finsocial (4,55%), Parque Oeste Industrial João Braz (4,03%) e setor Santa Genoveva (3,86%).

O índice geral de Goiânia no LIRAa foi de 3,3%, sendo considerado situação de alerta para o Ministério da Saúde. As informações do estudo, de acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Flúvia Amorim, são importantes porque direcionam as ações realizadas pelo poder público para conter a proliferação do mosquito transmissor de doenças como dengue e chikungunya nesta época do ano. ‘O LIRAa permite descobrir como está a situação do município e também identificar quais os bairros mais críticos. Com isso, é possível ampliar as ações de combate ao vetor’, afirma.

A superintendente explica que agora, após os resultados do mapeamento, a SMS mobilizou uma força-tarefa para atuar nas ações de prevenção. Mais de 500 agentes de endemias estão visitando todos os domicílios das regiões mais críticas, recolhendo materiais que possam servir de criadouros e orientando os moradores. ‘O trabalho de prevenção depende de todos, incluindo a presença dos agentes de combate às endemias nas residências. Durante as visitas, nossos agentes vistoriam os espaços da casa para identificar a existência de larvas e orienta o morador na remoção e vedação de objetos que possam se transformar em criadouros’, explica Flúvia Amorim.

Outra frente de serviço que está sendo realizada pela SMS é a Operação Cata Pneus. Nesta semana o serviço está recolhendo pneus inutilizáveis na região Oeste da capital. Até o fim de janeiro as ações serão realizadas nas regiões Sudoeste e Noroeste. A SMS também disponibilizou o “Disque Aedes”, serviço de comunicação para denunciar locais com criadouros do mosquito. Para informar a Vigilância em Zoonoses sobre possíveis focos, o cidadão deve entrar em contato pelo 3524-3125 ou 3524-3131.