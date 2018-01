Restauração da Estação Ferroviária de Goiânia entra em nova fase

Os próximos passos do trabalho de restauração da Estação Ferroviária de Goiânia serão apresentados nesta quinta-feira, 18, por representantes da Prefeitura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A reunião ocorrerá às 9 horas, na própria Estação Ferroviária, e terá a presença do resturador mineiro Wagner Matias de Sousa, responsável pelo trabalho nos dois painéis de Frei Confaloni existentes na área interna do monumento, e também do secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno.

A obra de revitalização teve início em dezembro, quando o prefeito Iris Rezende assinou ordem de serviço no valor de R$ 5.870.000, recurso do Governo Federal, por meio do Iphan. Os trabalhos iniciais, que consistem no desenvolvimento do projeto executivo, limpeza e instalação do canteiro de obras, foram cumpridos dentro do cronograma previsto. A conclusão está prevista para o final de 2018.

Inaugurada em 1950, a antiga Estação Ferroviária de Goiânia foi tombada pelo Iphan em 2002. Ela é um dos mais importantes edifícios representativos do Acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco de Goiânia