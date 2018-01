Goiânia recebe 24 novos profissionais do Programa Mais Médicos

Depois de dois anos sem receber novos inscritos no Programa Mais Médicos, 24 profissionais são direcionados para Goiânia. A Secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, e representantes do Ministério da Saúde participam de recepção para acolhimento dos recém-chegados nesta quinta-feira, 18, às 14 horas, no Salão Nobre do Paço Municipal.

Ao todo, a capital conta com 71 inscritos no Programa Mais Médicos que atendem nas unidades básicas de Saúde da Família. Destes, a maioria são brasileiros. Duas profissionais são cubanas e os demais são intercambistas, aqueles que, independente da nacionalidade brasileira ou estrangeira, têm registro profissional no exterior. Todos os 24 novos profissionais que chegam à cidade são do Brasil.

Em setembro do último ano, o prefeito Iris Rezende recebeu representantes do Ministério da Saúde para discutir a realidade do sistema de saúde pública na Capital. Durante a ocasião foi anunciada a liberação de profissionais do Programa Mais Médicos para a rede municipal.

Para a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, a chegada dos médicos é um ganho para os goianienses. A cidade ficou dois anos sem receber novos profissionais por não atender alguns critérios do Governo Federal. ‘Nesta gestão trabalhamos para nos adequar às exigências do Ministério da Saúde. A equipe da gerência de Atenção Primária trabalhou ativamente e fomos reabilitados para receber os Mais Médicos’, comemora a gestora.

Com os recém-chegados, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) passa a ter 100% das 188 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com médicos. O último edital de credenciamento da pasta também contribuiu para que as escalas fossem completadas. Além disso, a Prefeitura está com um processo seletivo aberto para contratação de profissionais de diversas áreas da saúde.

Desde 8 de janeiro, os novos profissionais já foram lotados em 18 Centros de Saúde da Família dos Distritos Sanitários Leste, Norte, Sudoeste, Noroeste e Oeste. Ao todo, foram direcionados para Goiânia 25 inscritos no Programa, mas uma médica se desligou antes do início das atividades. A expectativa é que esta vaga ainda seja preenchida com as próximas chamadas do edital do Mais Médicos.

Participam da recepção dos novos profissionais nesta quinta-feira, 18, o coordenador-geral de Regulação e Gestão da Provisão de Profissionais de Saúde da secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Paulo Ricardo Silva, o diretor do departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde, Denilson Campello dos Santos, e a referência central do Estado de Goiás, Patrícia Campos. Além da secretária Fátima Mrué, a superintendente de Gestão de Redes de Atenção à Saúde, Luciana Curado, o diretor de Atenção à Saúde, Sílvio Queiroz e a gerente de Atenção Primária da SMS, Ivana Alvarenga, também estarão presentes.