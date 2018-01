Marconi diz que está praticamente cumprido o compromisso que fez de recuperar seis mil quilômetros de rodovias 

Na inauguração da reconstrução do trecho de 77,1 quilômetros da GO-173, de Britânia a Santa Fé de Goiás, o governador Marconi Perillo e o vice-governador Zé Eliton anunciaram em seus discursos que até o final de junho o governo irá inaugurar pelo menos uma obra por dia. “Só iremos descansar no domingo; de segunda a sábado manteremos uma extensa agenda de inaugurações em todas as regiões do estado”, declarou Marconi.

O Vale do Araguaia, de acordo com o governador, recebeu importantes investimentos do governo ao longo de seus mandatos. Dentre eles, as pavimentações das rodovias de Britânia a Itacaiú e de Britânia a Aruanã. “Nosso governo também ajudou muitos prefeitos com obras dentro das cidades. E agora, todos eles estão sendo beneficiados com os convênios do Goiás na Frente. O dinheiro está em caixa. Quem estiver com a documentação em dia, recebe na hora”, garantiu.

Marconi lembrou que quando assumiu seu terceiro mandato, em janeiro de 2011, encontrou uma malha rodoviária completamente destruída. “Naquela época, fizemos o compromisso de reconstruir seis mil quilômetros de rodovias. Estamos perto de atingir a nossa meta”, disse.

Zé Eliton teceu enérgicas críticas à postura “daqueles que só enxergam o caos, só criticam e não fazem nada por Goiás”. Disse que o governador Marconi está dando uma lição de como se governa, “sem politicagem, atendendo os anseios da população”.

“Enquanto alguns criticam, nós estamos trabalhando. Para nós, o importante é que as pessoas estão vendo o trabalho, se beneficiando dele. Goiás é testemunha de que o progresso está acontecendo”, salientou.

Zé Eliton considera “demagogos e mentirosos” aqueles que se utilizam “da crítica gratuita para alavancar seus projetos pessoais de poder”. O vice-governador não vê fundamento nas acusações da oposição de que o Estado não tem obras. “Como não? Acho que esse pessoal não anda em Goiás. Não há nenhuma região que não tenha obras do governo”.

O trecho da GO-173 que liga Britânia a Santa Fé de Goiás, rodovia Rivadávia Jayme, foi percorrido de carro pelo governador, o vice e várias lideranças estaduais e regionais. No percurso, em agradecimento, proprietários rurais e moradores das fazendas saudaram a comitiva com fogos e aplausos.

Além do deputado estadual Virmondes Cruvinel, do secretário da Articulação Política, Sérgio Cardoso, e do presidente da AGM e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende, mais de dez prefeitos da região se juntaram à comitiva, reforçada ainda por ex-prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias.