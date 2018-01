Para Daniel Vilela, o resgate da credibilidade do governo de Goiás vem com a mudança

Ao iniciar uma série de atividades nos municípios do Norte de Goiás, o deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato ao governo pelo MDB, afirmou que o atual governo de Goiás perdeu a credibilidade junto à população para resolver os problemas e que a alternância de poder é fundamental para mudar este cenário. “As pessoas querem ter perspectiva de melhoria de vida, mas este grupo que está no poder há 20 anos não tem mais condições de oferecer isto, perderam a credibilidade e a capacidade de ação”, afirmou o deputado em Minaçu.

Segundo Daniel, a crise da segurança pública, que ficou mais evidente com a falência do sistema prisional goiano, comprova a fadiga do atual governo. “O Estado ficou completamente paralisado enquanto pessoas eram mortas dentro do Complexo Prisional e detentos fugiam. Não agiram preventivamente, não conseguiram dar uma resposta minimamente satisfatória durante a crise e o governador preferiu ir para o litoral enquanto o problema se agravava”, afirmou o deputado em entrevista à Rádio Clube de Minaçu.

Questionado sobre o problema da segurança, que afeta não somente a Região Metropolitana, mas também municípios do interior e já chegou à zona rural, Daniel defendeu investimentos mais substanciais em efetivo policial e tecnologia de inteligência. O deputado considerou um absurdo que até hoje presos consigam ter acesso a telefone celular e que os bloqueadores de sinal adquiridos pelo Estado não funcionem nos presídios.

“O celular é uma das principais armas dos bandidos, que têm no aparelho um eficiente aliado para se articular além dos muros dos presídios e continuar a cometer crimes. Sem esse contato tão fácil dos presos com o mundo exterior, as facções criminosas perderiam muita força”, afirmou Daniel.

O deputado defendeu também que o Estado faça investimentos em piscicultura e no turismo em Minaçu para suprir a queda de arrecadação causada pela proibição do amianto no País, principal fonte de receita do município. “Minaçu vive uma situação delicada e o governo tem que atuar como um indutor de novas fontes de receita para evitar a queda da receita”, defendeu o deputado, que também se reuniu com o prefeito Nick Barbosa (DEM) e com o sindicato dos servidores municipais para discutir projetos para a região.

“Goiás estava precisando mesmo de uma cara nova, com novas ideias, para se apresentar como alternativa para o governo de Goiás”, afirmou a presidente da entidade, Maria de Lourdes. Além de lideranças locais, acompanham as atividades de Daniel Vilela na Região Norte o deputado federal Pedro Chaves, pré-candidato ao Senado pelo MDB, e os deputados estaduais Paulo Cesar Martins e Wagner Siqueira. Nas reuniões, os deputados defenderam a pré-candidatura de Daniel Vilela e elogiaram sua disposição de colocar como prioridade de pré-campanha visitar os municípios para conversar de perto com as pessoas.

Plano de governo

Em Porangatu, Daniel Vilela recebeu da direção da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Aciap) um documento com as propostas da entidade para um futuro plano de governo do PMDB. O deputado frisou que vai se dedicar em janeiro e fevereiro a conversar com segmentos da sociedade civil organizada para fazer um diagnóstico completo das atuais demandas de Goiás.

“Hoje as pessoas falam que quando o governo não atrapalha, já está ajudando. Mas não podemos nos contentar com isto. O poder público tem a obrigação de ser um indutor do crescimento, oferecer serviços de qualidade e também amparar as camadas mais desassistidas da população”, afirmou.