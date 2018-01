Volta às aulas: cuidados na contratação do transporte escolar

O presidente do Ibedec-GO, Wilson Cesar Rascovit, orienta os pais sobre o que observar ao contratar transporte escolar. O prestador de serviço deve ter autorização do Detran-GO para atuar e além do motorista, garantir a presença de um monitor para auxiliar as crianças. Sempre busque referências com outros pais sobre o histórico daquele prestador.

Confira:

O transporte escolar pode ser feito por autônomos, empresas ou escolas. O transporte feito pela escola deve ser optativo e “nunca uma venda casada”;

O fornecedor do serviço de transporte deve respeitar as regras do Código Nacional de Trânsito (Artigos 136 a 139 da Lei 9.503/97);

A autorização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) deve ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, contendo o número máximo de passageiros permitido pelo fabricante. É proibida a condução de alunos em número superior a capacidade da lotação. Mesmo após a contratação do serviço, é bom os pais ficarem atentos no dia a dia quanto a isso e, se for o caso, pedir para o próprio filho observar;

Verifique se o motorista e o veículo são credenciados na administração local. O credenciamento significa que ele atende a uma série de requisitos que devem garantir a segurança das crianças;

É fundamental verificar se o motorista tem carteira de habilitação para este tipo de transporte e dentro da validade. Peça para conferir e, se for necessário, confira a veracidade do documento junto ao DETRAN de Goiás. Esta consulta pode ser feita pelo site www.detran.go.gov.br;

O condutor deve ter no mínimo 21 anos, ser habilitado na categoria “D” e ter registro de condutor de transporte escolar no Detran-GO.

No transporte escolar, exija sempre a presença de um monitor, pois é a pessoa que vai organizar a entrada e saída de alunos do veículo e evitar que eles permaneçam de pé no veículo ou sem cinto de segurança.

Antes de contratar o transporte escolar, consulte outros pais que utilizaram este serviço;

Anote o nome do motorista, CPF, RG, endereço e telefones de contato (fixo e celular);

É recomendável que os pais entrem no veículo para observar as condições de conforto e segurança. Deve haver um cinto de segurança para cada ocupante e as janelas não podem abrir mais que 10 centímetros;

Observe como o motorista recepciona as crianças;

Os pais devem solicitar o maior número de informação possível, antes de assinar o contrato;

Faça um contrato que deve conter: se o serviço é cobrado no mês de férias, se é prestado fora dos meses letivos (recuperação do aluno), se há outro adulto acompanhando as crianças, período de vigência, horário de saída e chegada, data e forma de pagamento, forma de reajuste, percentual de multa e encargos para atraso no pagamento e para rescisão antecipada;

Em caso de rescisão antecipada, o consumidor deve fazê-la por escrito, com cópia protocolada ao transportador;

Em caso de falta do aluno, não haverá desconto no preço, já que o transporte estava à disposição.

Em caso de pane com o veículo, o motorista é obrigado a prestar os serviços, através de outra condução, com as mesmas normas de segurança. Ele também deve arcar com todos os prejuízos que causar à criança, como fazê-los perder uma prova, por exemplo, estando obrigado a indenizar material e moralmente os prejuízos causados;

O transporte escolar prestado em desacordo com as normas indicadas é considerado “viciado” (Artigo 20, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor), dando direito ao consumidor a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, ou abatimento proporcional do preço.