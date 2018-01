Centro Cultural UFG seleciona trabalhos para sua programação semestral

Welcome! Log into your account

A Série Músicas tem como foco explorar os vários estilos da música mundial. Já a Série Artes da Cena se volta à diversidade das linguagens cênicas (teatro, dança, circo, performance etc.), com ênfase na produção contemporânea. Os interessados podem acessar o edital na página do CCUFG: www.centrocultural.ufg.br . Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone: (62) 3209-6251

: Trying to get property of non-object inon line