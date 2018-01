Cresce o número de materiais reciclados em Goiânia

Welcome! Log into your account

Com a nova frota de caminhões entregue pelo prefeito de Goiânia Iris Rezende, esse número cresceu para 45 mil metros cúbicos, uma aumento de 88%. Com incremento de material algumas cooperativas estão com os depósitos cheios e outras conseguiram aumentar o número de cooperados.

Em janeiro de 2017 as cooperativas recebiam duas viagens de caminhão por dia, hoje com esse acréscimo de materiais reciclados, os cooperados estão recebendo três viagens por dia, sendo que o ano passado o caminhão tinha a lotação máxima de 24 mil metros cúbicos.

O programa deu certo e a parceria foi firmada entre Prefeitura e 15 cooperativas que fazem a separação do material. Atualmente, algumas chegam a reciclar 70 toneladas de papel (papelão, papel misto e papel branco). O dinheiro recebido pela venda desse material é dividido entre os cooperados e pode chegar à média de R$ 900,00 reais para cada um, por mês. A população tem contribuído com a separação desse material dando a destinação correta a esses resíduos, aumentando esse número cada vez mais.

Em 2008, a Prefeitura de Goiânia, por meio de decreto Municipal, assinado pelo então prefeito Iris Rezende, implantou o Programa Goiânia Coleta Seletiva (PGCS), com o objetivo de diminuir o impacto ambiental e gerar emprego e renda na inclusão de catadores, além de aumentar a vida útil do Aterro Sanitário e reduzir custos.

