Falta à classe política maior proximidade com a população, afirma Daniel Vilela

Ao finalizar em Goianésia a primeira semana de reuniões com a sociedade civil organizada nos municípios, visando a construção do plano de governo do MDB, o deputado federal Daniel Vilela afirmou que falta à classe política um contato mais direto com a população. “Para fazer um bom governo é preciso formar uma aliança com todos os setores da sociedade. Ninguém governa sozinho. Mas tem faltado à classe política esse contato mais direto com as pessoas, essa postura de ouvir mais antes de tomar as decisões”, afirmou Daniel em reunião com lideranças religiosas e de entidades de assistência social.

O presidente do MDB goiano, que é o pré-candidato do partido ao governo do Estado, disse que as discussões sobre as eleições deste ano ainda estão muito focadas em questões políticas internas e pouco nas reais demandas da sociedade. “Não adianta ficar só mantendo conversas internas ou alimentando picuinhas e depois não apresentar um projeto que não seja o que as pessoas esperam”, afirmou Daniel.

Prefeito de Goianésia, Renato de Castro elogiou a iniciativa do pré-candidato do MDB de direcionar o partido para uma conversa mais direta com a população. “A determinação, o caráter e a capacidade do Daniel na condução do MDB e do processo político, com um planejamento de ouvir as lideranças partidárias e em seguida a sociedade, são o caminho para vencermos as eleições”, afirmou Renato, lembrando que o diretório estadual começou no ano passado o trabalho de preparação para as eleições com os 17 encontros regionais, voltados a ouvir a militância da sigla. Na visita a Goianésia, o presidente do MDB recebeu de entidades empresariais e de lideranças políticas documentos com as demandas da região.

Encontros

Esta foi a primeira semana de encontros das lideranças do MDB com entidades e membros da sociedade visando a formatação do plano de governo do partido para as eleições deste ano. Acompanharam a comitiva do partido o deputado federal Pedro Chaves e os deputados estaduais Wagner Siqueira e Paulo Cezar Martins. Em Minaçu, os parlamentares se reuniram com integrantes de sindicatos patronais e de funcionários. Em Porangatu, durante conversa com representantes do setor produtivo na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas, Daniel Vilela falou sobre a necessidade de o Estado contribuir mais com os pequenos produtores e comerciantes e criticou a política tributária da atual gestão, que tem penalizado especialmente te microempreendedores

Em Niquelândia, o presidente do MDB Goiás destacou a importância da participação ativa da população no debate político para qualificar as propostas dos candidatos nas eleições deste ano. “Acompanhar de perto e contribuir com as propostas é a maneira mais eficiente de qualificar a gestão pública”, afirmou Daniel.

A viagem serviu também para que MDB ouvisse de lideranças religiosas e entidades de assistência social o que esperam para Goiás. O cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social foi um tema recorrente. “É um assunto do qual temos sempre falado e que é acompanhado de perto por quem dedica a vida à religião e a ajudar o próximo” afirma Daniel, que visitou um colégio mantido por freiras em Uruaçu, além de manter conversas com pastores evangélicos em todos os municípios visitados.

Ainda em Uruaçu, Daniel, Wagner, Paulo Cezar e Pedro Chaves lembraram, durante entrevista a rádio local, que governo estadual prometeu há mais de dez anos construir um hospital no município e até hoje a obra não está pronta. “Vivem da renovação de promessas, brincando com as expectativas da população de ter um bom atendimento em saúde”, afirmou o deputado Wagner Siqueira.