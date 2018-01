Marconi vistoria obras de digitalização da TBC e participa do Roda de Entrevista

O governador Marconi Perillo esteve nesta sexta-feira na Televisão Brasil Central (TBC) para vistoriar as obras de digitalização e conceder entrevista para a equipe de telejornalismo da emissora. Marconi chegou pontualmente às 8 horas, percorreu as instalações do canal, localizadas no Parque Santa Cruz, se informou sobre o andamento das obras, que estão na fase final, e em seguida participou do Roda de Entrevista.

Na vistoria, Marconi percorreu as estruturas das rádios Brasil Central AM e FM e da TBC para conhecer in loco os novos equipamentos, em fase de instalação, a adequação da estrutura física interna, e conversar com os servidores. “Eu tenho muito orgulho de estar aqui na ABC, conversando com jornalistas e radialistas da casa, pela qualidade do que é passado para o ouvinte e o telespectador, que transformam informação em notícias”, argumentou o governador. A inauguração da nova estrutura está prevista para março deste ano.

As emissoras integram a Agência Brasil Central (ABC), criada pelo governador Marconi Perillo na reforma administrativa de 2014. Com a mudança na estrutura do governo, a Agência de Comunicação (Agecom) foi desmembrada em dois novos órgãos: a ABC e o Grupo Executivo de Comunicação (Gecom). As equipes da nova agência passaram, assim, a atuar exclusivamente na produção de conteúdo jornalístico para suas emissoras – como órgão público, a ABC também oferta seus conteúdos para outros veículos de comunicação.

“Nós estamos mudando o conceito da ABC. A ideia é fortalecer toda a estrutura das emissoras e transformar cada vez mais essa empresa numa instituição sólida para que ela cumpra com maestria sua missão, que é levar serviços de qualidade à população, melhorando também o sistema de transmissão. Essa sempre foi uma preocupação minha: termos imagem, som e programação de qualidade”, disse Marconi.

A fase mais recente do processo de modernização das rádios e televisão da ABC teve início em 2016, com a digitalização da TBC – conversão para HDTV (High Definition Television) –, processo que recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos e uma nova programação, que visa buscar uma conexão mais precisa com os ouvintes e telespectadores. “Eu me sinto orgulhoso por ter contribuído, ao longo dos meus governos, com a melhoria de toda a estrutura, que passou por inúmeras reformas, e também com a modernização que hoje é evidente”, disse Marconi.

As mudanças foram propostas pelo grupo de trabalho criado para avaliar e reformular a grade da TBC, levando-se em conta o planejamento estratégico da diretoria, que visa tornar a emissora mais lucrativa e, segundo o governador, garantir ainda mais “qualidade do que é passado para o ouvinte e o telespectador, ao transformar informação em notícia”.

Depois de uma análise aprofundada e de várias pesquisas, essa comissão, composta por servidores da TV, levantou os pontos positivos e negativos da programação e desenvolveu um novo projeto, com o apoio do Executivo Estadual que está dando o suporte necessário para a aquisição de equipamentos de última geração.