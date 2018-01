Período de confirmação de matrículas da rede municipal vai até dia 22

Teve início na última quarta-feira, 17, o período de confirmação de pré-matrículas do ano letivo de 2018 na rede municipal de educação. Para a efetivação da inscrição, os pais ou responsável devem comparecer à instituição selecionada para entregar a documentação exigida no ato do cadastro.

A confirmação da matrícula pode ser feita até o dia 22, data do início das aulas. Caso não realize a confirmação levando pessoalmente os documentos até a instituição, a vaga fica à disposição para que seja preenchida por uma nova criança.

