Educação prorroga período de confirmação de matrículas da rede municipal

Neste ano, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família têm prioridade no acesso às vagas da educação infantil. A partir de segunda-feira, dia 29, as vagas prioritárias que ficarem ociosas serão disponibilizadas àquelas crianças que estiverem na lista de espera de 2018.

Para confirmar a inscrição, os pais e responsáveis devem comparecer até a instituição de ensino selecionada e levar a documentação exigida, listada no ato do cadastro da pré-matrícula. Caso a confirmação não seja feita, a criança perde a vaga adquirida na instituição.

